وزير خارجية العراق يزور روسيا الأربعاء المقبل

بغداد - (د ب أ)

يبدأ وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، زيارة لروسيا ليرأس وفد العراق في أجتماعات اللجنة "العراقية - الروسية" للتعاون المشترك التي ستنطلق في موسكو هذا الاسبوع.

وقال وزير الخارجية العراقي في بيان صحفي، إن وفد العراق الذي سيزور موسكو يومي 25-26 من نوفمبر الجاري لحضور اجتماعات اللجنة العراقية الروسية للتعاون المشترك تلبية لدعوة من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف سيسعي إلى أستثمار تلك الزيارة لتعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية في المجالات الاقتصادية، والثقافية، والسياسية وخلق توازن في علاقاته الدولية".

وأضاف: "من المفيد جداً أن تعقد اجتماعات دورية للجانب العراقي لمتابعة توصيات المحاضر السابقة للجنة المشتركة العراقية-الروسية وتحديث المعلومات بشأن مجالات التعاون الجديدة والعمل على دفع عجلة التعاون بين العراق وروسيا في المجالات الاقتصادية والبحث عن حلول مشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه المسار الأقتصادي والأنمائي بين الجانبين من خلال تفعيل عمل اللجان الفرعية ضمن اللجنة المشتركة".

ودعا حسين إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين الوزارات العراقية لتحديد المجالات الأستثمارية والأقتصادية التي يحتاجها العراق بشكل دقيق.

بحسب البيان الصحفي، فإن الوفد العراقي المرافق لوزير الخارجية سيضم ممثلين عن وزارات الخارجية والتجارة والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والصناعة والثقافة والنقل.