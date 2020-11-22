أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير الخارجية الألماني ينتقد مقارنة معارضي الكمامات أنفسهم بضحايا النازية

09:21 م الأحد 22 نوفمبر 2020
وزير الخارجية الألماني ينتقد مقارنة معارضي الكمامات أنفسهم بضحايا النازية

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

برلين - (أ ف ب)

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، المحتجين المناهضين لوضع الكمامات والذين يقارنون أنفسهم بضحايا النازية، متهما إياهم بالتقليل من شأن المحرقة و"السخرية" من الشجاعة التي يظهرها الناجون منها.

وجاءت تصريحات ماس، بعد أن صعدت شابة إلى منصة خلال احتجاج على قيود فيروس كورونا في مدينة هانوفر، أمس السبت، قائلة إنها شعرت "تمامًا مثل صوفي شول"، الطالبة الألمانية المناهضة للنازية والتي أعدمها النازيون عام 1943 لدورها في المقاومة.

وشُوهد مقطع فيديو للخطاب أكثر من مليون مرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرض المتحدثة لانتقادات لاذعة.

وكتب ماس على تويتر: "أي شخص يقارن نفسه اليوم بصوفي شول وآن فرانك يسخر من الشجاعة التي تطلبتها مواجهة النازيين".

واعتبر أن ذلك يقلل من شأن الهولوكوست ويظهر نسيانًا لا يطاق للتاريخ، مضيفًا: "لا شيء يربط الاحتجاجات ضد كورونا بأبطال المقاومة. لا شيء".

وفي واقعة أخرى الأسبوع الماضي، خاطبت فتاة تبلغ 11 عامًا حشدًا مناهضًا لوضع الكمامات في مدينة كارلسروه في غرب البلاد، وشبّهت نفسها بالمراهقة اليهودية آن فرانك لأنها اضطرت للاحتفال بعيد ميلادها بهدوء لتجنب قول جيرانها انها دعت أصدقاء لمشاركتها المناسبة.

وفرانك التي كتبت مذكراتها خلال اختبائها من النازيين في هولندا، تعرضت للخيانة في النهاية وقضت في معسكر اعتقال بيرغن بيلسن في عام 1945.

وأثارت المقارنة غضبًا عارمًا، ووصفت شرطة كارلسروه ما قالته الفتاة بأنه "غير لائق وبلا معنى".

وأمرت السلطات الالمانية بإغلاق المطاعم والحانات والمراكز الترفيهية والثقافية خلال نوفمبر لكبح الزيادة السريعة في إصابات كورونا، فيما سُمح للمدارس والمتاجر بالبقاء مفتوحة.

ومع تواصل تسجيل أعداد قياسية من الإصابات، يُتوقّع أن تقرر المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية الست عشرة تمديد الإغلاق أو تشديد القيود، وذلك في اجتماع يعقد الأربعاء.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي الأحد: "لم نصل إلى النتيجة التي كنا نريدها"، مضيفة: "لا يزال علينا بذل مزيد من الجهود" لكي نسيطر على الجائحة.

هذا المحتوى من

هايكو ماس وزير الخارجية الألماني ضحايا النازية معارضي الكمامات

الخبر التالى:

وزير خارجية العراق يزور روسيا الأربعاء المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 112676

    عدد المصابين

  • 101783

    عدد المتعافين

  • 6535

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58446149

    عدد المصابين

  • 40434639

    عدد المتعافين

  • 1385505

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن تعافي محمد صلاح من كورونا: "تلقى بروتوكول العلاج المصري"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا