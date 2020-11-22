ولي العهد السعودي: نسقنا الجهود لمواجهة كورونا

الرياض - (د ب ا)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، إن دول مجموعة العشرين نسقت الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في كلمة له أعقبت ختام قمة قادة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة، نقلها التلفزيون الرسمي السعودي، إن أكثر من 11 تريليون دولار توفرت لحماية الاقتصاد العالمي، وهذا جهد غير مسبوق، وقمنا بحماية الأفراد من فقدان وظائفهم مع الاهتمام بالمناطق الأكثر فقرًا في العالم من خلال تمديد تعليق سداد الديون وتوسيع المبادرة، وسنستمر بتقييم الوباء.

وتابع ولي العهد السعودي، أن أكثر من مليار إنسان استفادوا من مبادرة تعليق الديون من قبل دول المجموعة.

وأكد أن المملكة ستواصل دعم الجهود لتوفير لقاح لكورونا، معبرا عن الفخر بما تم تحقيقه هذا العام الصعب خلال رئاسة السعودية لقمة المجموعة.

وأوضح في كلمته أز القمة صادقت على منصة الكربون الدائري، بجانب إطلاق مبادرة الرياض لإصلاح منظمة التجارة العالمية، كما اتفق أعضاء مجموعة العشرين على مبادرات بشأن التعافي الاقتصادي.

وأشار إلى أن رئاسة المملكة لقمة العشرين ركزت على عالم أكثر استدامة، كما وفرنا الدعم الطارئ للدول الأكثر فقرًا في العالم.

وتابع أن المملكة قدمت 500 مليون دولار لجهود إنتاج لقاح كورونا، كما جرى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأرواح ودعم الفئات الأكثر فقرًا.

كانت قمة العشرين التي اختتمت اليوم الأحد، قد انطلقت أمس السبت افتراضيًا في الرياض وبحثت القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي في مختلف المجالات بحثًا عن توافق دولي بشأنها.