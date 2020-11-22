مناورات عسكرية أمريكية – لبنانية في مجال مكافحة الإرهاب

بيروت - (أ ش أ):

أجرت وحدات من القوات المسلحة اللبنانية مناورات تدريبية مشتركة مع فريق عسكري أمريكي استغرقت 5 أيام، وذلك في مجال العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وذكر الجيش اللبناني في بيان له اليوم أن وحدات من القوات البحرية والجوية وأفواج المغاوير (القوات الخاصة) والقوات المحمولة جوا وفرع مكافحة الإرهاب والتجسس بجهاز المخابرات العسكرية وغيرها من الوحدات، شاركت في المناورات التدريبية المشتركة.