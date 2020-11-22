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فرنسا ترصد فيروس كورونا في إحدى مزارع المنك للمرة الأولى

06:11 م الأحد 22 نوفمبر 2020
فرنسا ترصد فيروس كورونا في إحدى مزارع المنك للمرة الأولى

حيوان المنك

باريس - (أ ش أ):

رصدت فرنسا للمرة الأولى وجود فيروس كورونا المستجد في مزرعة للمنك في منطقة أور-إي-لوار غرب البلاد، بحسب ما أعلنته وزارتا الصحة والزراعة والانتقال البيئي اليوم الأحد.

وقالت الوزارات - في بيان مشترك - إنه صدر أمر بإعدام كل الحيوانات التي لا تزال موجودة في المزرعة وعددها ألف حيوان، بحسب ما نقلته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية في نسختها الإلكترونية.

وأضافت أنه من بين مزارع المنك الأربع الموجودة في البلاد، هناك مزرعة لم تسجل فيها إصابات، و"لا تزال التحاليل تجري في الاثنتين الأخريين"، ومن المنتظر أن تصدر النتائج خلال هذا الأسبوع.

وأبلغت العديد من الدول الأوروبية مؤخرا عن إصابات في مزارع المنك، وعلى رأسها الدنمارك التي رصدت سلالة متحورة من فيروس كورونا في حيوان المنك، يخشى الخبراء أن تجعل اللقاح أقل فعالية إذا انتقلت إلى البشر، لتقرر البلاد إعدام ما يصل إلى 17 مليونا من حيوان المنك.

كما تم رصد الفيروس في مزارع للمنك في هولندا ثم في السويد واليونان، فيما تم رصد حالات معزولة في إيطاليا وإسبانيا.

هذا المحتوى من

Asha
حيوان المنك فيروس كورونا مزارع المنك فرنسا

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