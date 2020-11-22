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ترامب يدافع عن الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ

05:45 م الأحد 22 نوفمبر 2020
ترامب يدافع عن الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ف ب)

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن قراره الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، واصفًا الأخير بأنه "غير عادل ومنحاز"، رغم تعهد الرئيس المنتخب جو بايدن إعادة الولايات المتحدة للاتفاق التاريخي.

وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاق باريس في وقت سابق هذا الشهر بعد نحو خمسة أعوام من اقراره في العاصمة الفرنسية في عهد الرئيس السابق باراك اوباما، لتصبح أول دولة تخرج من الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة التغير المناخي.

وقال ترامب في كلمة مسجّلة على هامش قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي تنظّمها السعودية "سحبتُ الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ غير العادل والمنحاز" لأنه "لم يكن مصمّما لانقاذ البيئة، بل لقتل الاقتصاد الأمريكي".

وأضاف "أرفض خسارة ملايين الوظائف الأمريكية وإرسال تريليونات من الدولارات إلى أسوأ الملوثين في العالم والمخالفين للبيئة، وهذا ما كان سيحدث" لو بقيت بلاده في الاتفاق، بحسب رأيه.

ودافع الرئيس المثير للجدل والذي هزم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والرافض الاقرار بخسارته، بقوة عن صناعة الوقود الأحفوري وشكك في مسألة التغير المناخي.

لكن بايدن الفائز بالنتخابات الرئاسية تعهّد أن تعود الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ في أول يوم له في البيت الأبيض في يناير المقبل، وهي خطوة رحب بها القادة الأوروبيون.

واقترح بايدن خطة بقيمة 1,7 تريليون دولار لجعل الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، خالية من تلوث الكربون.

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