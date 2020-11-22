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باريس تندد بتصريحات وزيرة باكستانية حول ماكرون: "مقيتة"

03:50 م الأحد 22 نوفمبر 2020
باريس تندد بتصريحات وزيرة باكستانية حول ماكرون: "مقيتة"

شيرين مزاري

باريس- (بي بي سي):

استنكرت الحكومة الفرنسية بشدة تصريحات لوزيرة باكستانيّة بحقّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعلاقاته مع مسلمي فرنسا ووصفتها بالـ"المقيتة" و"الكاذبة".

ودخل التوتر مع فرنسا جولة جديدة بعدما غردت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزاري بأنّ "ماكرون يفعل بمسلمي فرنسا ما كان يُلحِقه النازيّون باليهود في ألمانيا"، وأنه "لدى الأطفال المسلمين أكوادا رقمية تعريفيّة "مثلما كان يتمّ إجبار اليهود على وضع النجمة الصفراء على ملابسهم للتعرّف إليهم بزمن النازية".

ونفت رسميًّا الحكومة الفرنسية ما تضمنته التغريدة من "عبارات صادمة ومهينة" بحقّ البلاد ورئيسها واعتبرتها في بيان رسمي"مطبوعة بإيديولوجية الكراهية والعنف".

وتشهد باكستان احتجاجات خلفتها تصريحات لماكرون مؤخرا حول الإسلام ودعمه للحق في إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد وهي الرسوم التي تسبب إعادة نشرها في مقتل مدرس فرنسي بالقرب من باريس.

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إيمانويل ماكرون باريس وزيرة باكستانية مسلمي فرنسا شيرين مزاري

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