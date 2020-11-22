مذكرات أوباما: ما مواقف زعماء المنطقة من ثورة 25 يناير؟

وكالات:

كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، موقف عدد من قادة الشرق الأوسط إزاء ثورة 25 يناير أطاحت التي بنظام الرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011.

وفي كتابه بعنوان "الأرض الموعودة"، قال أوباما إن "قادة المنطقة أرادوا أن يعرفوا لماذا لم ندعم مبارك بقوة، فقد أصرّ (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو على أن الحفاظ على النظام والاستقرار في مصر يأتي على رأس الأولويات وقد قال لي: غير ذلك ستجد إيران هناك في ثوان"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "العاهل السعودي (الراحل) الملك عبدالله كان أكثر قلقا، فقد رأى أن انتشار الاحتجاجات في المنطقة يمثل تهديدا وجوديا للعائلة الحاكمة التي سحقت أي شكل من أشكال المعارضة الداخلية لوقت طويل"، حد قوله.

وتابع أوباما كاشفا موقف الملك عبدالله: "لقد اعتقد أن المحتجين المصريين لا يعبرون عن أنفسهم، وأرجع الاحتجاجات إلى أربعة فصائل: الإخوان المسلمون وحزب الله والقاعدة وحماس".

وتابع الرئيس الأمريكي السابق: "لم ترق تحليلات هؤلاء القادة إلى مستوى الدقة اللازمة، فالسنة، الذين يمثلون غالبية الشعب المصري والمكون الوحيد للإخوان المسلمين من العصب أن يتأثروا بإيران الشيعية أو حزب الله، علاوة على عدم وجود دليل يثبت وقوف القاعدة وحماس خلف الاحتجاجات بأي شكل"، حسب قوله.

وأشار أوباما إلى إن قادة الدول الأخرى في المنطقة والذين كانوا "أصغر سنا" كانت لديهم مخاوف من وصول الاحتجاجات إلى بلدانهم وكانوا يتوقعون من أمريكا اختيار الاستقرار على الفوضى.

وحقق الجزء الأول من مذكرات أوباما المؤلّفة من جزأين مبيعات وصلت إلى نحو 890 ألف نسخة في الولايات المتحدة وكندا خلال أول 24 ساعة من طرحها في الأسواق. ويُتوقع أن تحتل "الأرض الموعودة" مرتبة المذكرات الرئاسية الأكثر مبيعا في التاريخ.

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