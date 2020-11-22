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تركيا: لا يمكن للإدارة الأمريكية تجاهل تركيا أيا كان رئيسها

12:51 م الأحد 22 نوفمبر 2020
تركيا: لا يمكن للإدارة الأمريكية تجاهل تركيا أيا كان رئيسها

تركيا

أنقرة - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أنه لا يمكن لأي إدارة أمريكية، أيا كان رئيسها، تبني موقف من شأنه أن يتجاهل تركيا، ووصف الأمر بأنه "ضرورة جيوسياسية".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأحد عنه القول في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية الليلة الماضية، إنه سواء جاءت إدارة الديمقرطي جو بايدن أو استمرت إدارة دونالد ترامب "فقد قلنا من حيث المبدأ: تركيا لديها قضيتان أساسيتان للأمن القومي في علاقاتها مع الولايات المتحدة".

وأوضح أن القضية الأولى تتعلق بدعم الولايات المتحدة للمسلحين الأكراد في سورية، والذين تعتبرهم أنقرة امتدادا للانفصاليين الأكراد بها، إضافة إلى قضية فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه الحكومة التركية بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2016 .

وتابع: "ليس من المنطقي المضي قدما في قضايا ثانوية أخرى قبل حل هاتين القضيتين".

ولفت إلى أن إدارة بايدن عندما تتولى مهامها ستدرك بأنه لا يمكن تجاهل تركيا في المنطقة، لأن ذلك سينعكس سلبا عليها أيضا.

تركيا الرئاسة التركية إبراهيم قالن

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