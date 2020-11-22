كوريا الجنوبية ترفع مستوى التباعد الاجتماعي في سول وضواحيها وسط انتشار كورونا

سول - أ ش أ

قررت الحكومة الكورية الجنوبية رفع مستوى التباعد الاجتماعي في العاصمة سول وضواحيها إلى المستوى الثاني ابتداء من بعد غد الثلاثاء وسط تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد، تراقب السلطات الصحية عن كثب الانتشار المستمر للفيروس في العاصمة وضواحيها التي يقطنها نحو 26 مليون نسمة.

وأعلن وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نونج-هو في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء اعتبارا من بعد غد الثلاثاء وحتى السابع من ديسمبر القادم نظرا للانتشار السريع لفيروس كورونا في البلاد، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.

وبالنسبة للعاصمة وضواحيها، جاء هذا القرار قبل أقل من أسبوع من رفع مستوى التباعد الاجتماعي من المستوى الأول إلى المستوى 1.5.

وذكرت السلطات الصحية أنه من الضروري الحد من انتشار كورونا قبل امتحان الالتحاق بالجامعات الوطنية ومنع الإصابات الهائلة في فصل الشتاء.

ويعد امتحان القدرة الدراسية للالتحاق بالجامعات السنوي أكبر حدث أكاديمي في العام، حيث يستعد أكثر من 490 ألف طالب وطالبة للجلوس للامتحان في وقت واحد في جميع أنحاء البلاد وتم تحديده في يوم 3 ديسمبر.

وبلغ معدل الإصابات اليومية في العاصمة وضواحيها في الفترة من يوم 15 إلى 21 من الشهر الجاري، 175.1 إصابة.

وأفادت السلطات الصحية بأن هناك احتمالا كبيرا لاستمرار ارتفاع عدد الإصابات لبعض الوقت، قائلة إن الإصابات الجماعية تظهر في التجمعات العائلية وأماكن العمل وغيرها.

وبموجب المستوى الثاني من التباعد الاجتماعي، يُحظر تشغيل النوادي الليلية والحانات، بينما يمكن تناول الأطعمة والمشروبات في المطاعم حتى الساعة 9 مساءً، مع توفير خدمات تناول الطعام في الخارج والتوصيل.