الاستخبارات العراقية تلقي القبض على خمسة إرهابيين في نينوى

بغداد ß أ ش أ

ألقت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم في عدة عمليات إرهابية ضد قوات الأمن والمواطنين.