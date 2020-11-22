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الاستخبارات العراقية تلقي القبض على خمسة إرهابيين في نينوى

12:23 م الأحد 22 نوفمبر 2020
الاستخبارات العراقية تلقي القبض على خمسة إرهابيين في نينوى

القوات العراقية - ارشيفية

بغداد ß أ ش أ

ألقت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم في عدة عمليات إرهابية ضد قوات الأمن والمواطنين.

هذا المحتوى من

Asha
الاستخبارات العراقية العراق نينوى داعش

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