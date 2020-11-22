الاستخبارات العراقية تلقي القبض على خمسة إرهابيين في نينوى
بغداد ß أ ش أ
ألقت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى.
وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم في عدة عمليات إرهابية ضد قوات الأمن والمواطنين.
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