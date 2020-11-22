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الحزب الحاكم في جورجيا يفوز بالانتخابات بالبرلمانية

11:24 ص الأحد 22 نوفمبر 2020
الحزب الحاكم في جورجيا يفوز بالانتخابات بالبرلمانية

جورجيا

تبليسي - أ ش أ

فاز مرشحو حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جميع دوائر الانتخابات البرلمانية السبع عشرة؛ ضمن الجولة الثانية من هذه الانتخابات التي جرت أمس السبت.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية جرت في 17 دائرة انتخابية من أصل 30 دائرة ذات مقعد واحد، ثمان منها في العاصمة /تبليسي/.

وكانت الجولة الأولى من هذه الانتخابات قد جرت في 31 أكتوبر الماضي، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية فقد فاز حزب "الحلم الجورجي" بنسبة 48.22٪ من الأصوات، وكذلك فاز في 13 دائرة انتخابية ذات المقعد الواحد.

وحلت في المرتبة الثانية كتلة المعارضة المتحدة "القوة في الوحدة"، والتي تضم حزب الحركة الوطنية المتحدة الذي أسسه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، وحصلت هذه الكتلة على 27.18٪ .

يذكر أن الحزب الذي يحصل على أكثر من 40٪ من الأصوات سيكون قادرا على تشكيل الحكومة بشكل مستقل في جورجيا.

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جورجيا الانتخابات البرلمانية حزب الحلم الجورجي

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