البر الرئيسي الصيني يسجل 17 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا منها 3 محلية

بكين - (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 17 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن ثلاثة من الحالات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، اثنتين في منغوليا الداخلية وواحدة في شنغهاي، بينما الإصابات الأخرى قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج تسعة من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86431 حالة، بينها 316 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، خمسة منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن 81481 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وأعلنت اللجنة أنه تم الإبلاغ أمس عن 11 حالة جديدة بدون أعراض، جميعها قادمة من الخارج. ولا تصنف الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.