أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

ألمانيا تسجل 15 ألفا و741 إصابة و138 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

08:39 ص الأحد 22 نوفمبر 2020
ألمانيا تسجل 15 ألفا و741 إصابة و138 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):
ذكرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد أنه تم تسجيل 15 ألفا و741 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 918 ألفا و269 حالة.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد إنه تم تسجيل 138 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 14 ألفا و22 حالة.
وأفادت البيانات بأن حوالي 603 آلاف و800 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 300 ألف و400 حالة نشطة في البلاد.

هذا المحتوى من

ألمانيا حالات وفاة معهد روبرت كوخ فيروس كورونا

الخبر التالى:

البر الرئيسي الصيني يسجل 17 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا منها 3 محلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 112676

    عدد المصابين

  • 101783

    عدد المتعافين

  • 6535

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58446149

    عدد المصابين

  • 40434639

    عدد المتعافين

  • 1385505

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض محدود.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا