ألمانيا تسجل 15 ألفا و741 إصابة و138 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
برلين - (أ ش أ):
ذكرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد أنه تم تسجيل 15 ألفا و741 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 918 ألفا و269 حالة.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد إنه تم تسجيل 138 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 14 ألفا و22 حالة.
وأفادت البيانات بأن حوالي 603 آلاف و800 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 300 ألف و400 حالة نشطة في البلاد.
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