أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

كوريا الجنوبية تسجل 330 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

08:25 ص الأحد 22 نوفمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل 330 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

أرشيفية

سول - (أ ش أ):
أعلنت وكالة كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 30 ألفا و733 حالة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد - أنه من بين الإصابات كان هناك 302 عدوى محلية و28 إصابة وافدة من الخارج بينما سجلت البلاد حالتي وفاة جديدتين خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 505، وبلغت نسبة الوفيات الناجمة عن كورونا 1.64%.
وبلغ عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة 87 مريضا، بزيادة قدرها شخص واحد عن اليوم السابق بينما تعافى من المرض 26,466 شخصا، بزيادة قدرها 101 شخص عن اليوم الذي سبقه.
وتعتقد السلطات الصحية أن منطقة سول وضواحيها - التي يقطنها نصف عدد سكان البلاد البالغ 51.6 مليون - تشهد حاليا موجة ثالثة من تفشي الفيروس، بعد الموجة الأولى في شهري فبراير ومارس في مدينة دايغو، والموجة الثانية في أغسطس في العاصمة سول وضواحيها.
وقالت السلطات الصحية إنها تدرس بجدية رفع نظام التباعد الاجتماعي في العاصمة وضواحيها إلى المستوى الثاني حيث لا تظهر أي علامات على تباطؤ حالات الإصابة بكورونا.

هذا المحتوى من

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

ألمانيا تسجل 15 ألفا و741 إصابة و138 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 112676

    عدد المصابين

  • 101783

    عدد المتعافين

  • 6535

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58446149

    عدد المصابين

  • 40434639

    عدد المتعافين

  • 1385505

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض محدود.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا