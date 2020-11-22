الهند تسجل 45 ألفا و 209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 45 ألفا و 209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 9 ملايين و 95 ألفا و 908 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 501 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 133 ألفا و 263 حالة.