الهند تسجل 45 ألفا و 209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 45 ألفا و 209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 9 ملايين و 95 ألفا و 908 حالة.
ونقلت شبكة ان دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 501 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 133 ألفا و 263 حالة.
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