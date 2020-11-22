أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

متظاهرون يضرمون النار في جزء من برلمان جواتيمالا

07:43 ص الأحد 22 نوفمبر 2020
متظاهرون يضرمون النار في جزء من برلمان جواتيمالا

أرشيفية

جواتيمالا سيتي - (د ب أ):
أضرم متظاهرون في جواتيمالا النار في جزء من مبنى البرلمان خلال احتجاجهم على مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة يوم السبت، وفقا لتقارير إعلامية.

واقتحمت مجموعة من المتظاهرين المبنى الواقع في وسط مدينة جواتيمالا التاريخي وأضرموا النار فيه. وأظهرت صور متلفزة ألسنة اللهب تتصاعد من إحدى نوافذه.

وقالت الشرطة إن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق في وقت لاحق.

وعلى هامش المظاهرة التي كانت سلمية إلى حد كبير، ألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة، وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشد.

وكتب الرئيس أليخاندرو جياماتي عبر موقع تويتر "هناك حق في التظاهر. لكن لا يمكننا السماح بتدمير الممتلكات العامة أو الخاصة. سيواجه أي شخص يشارك في هذه الأعمال الإجرامية صرامة القانون الكاملة".

وطالب المتظاهرون جياماتي بالاعتراض على الموازنة. ووافق نواب البرلمان على موازنة العام المقبل على نحو سريع ودون إجراء مناقشة عامة.

وقوبل مشروع القانون بالرفض من العديد من الفئات الاجتماعية، بداية من رجال الأعمال إلى الحركات الاجتماعية وقطاع التعليم والكنيسة الكاثوليكية.

جواتيمالا اندلاع حريق مبنى البرلمان

الخبر التالى:

فريق ترامب القانوني يطالب بإعادة فرز الأصوات في جورجيا بعد فوز بايدن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 112676

    عدد المصابين

  • 101783

    عدد المتعافين

  • 6535

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58446149

    عدد المصابين

  • 40434639

    عدد المتعافين

  • 1385505

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض محدود.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا