أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

العراق: مقتل وإصابة 18 من الشرطة والجيش في كمين بتكريت

11:51 م السبت 21 نوفمبر 2020
العراق: مقتل وإصابة 18 من الشرطة والجيش في كمين بتكريت

الجيش العراقي _أرشيفية

بغداد - (د ب أ)

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، مساء اليوم السبت، بمقتل وإصابة 18 من رجال الشرطة والجيش والحشد العشائري، في كمين نصب لهم شمالي تكريت 170 كم شمالي بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عناصر مجهولة نصبت عبوة ناسفة في منطقة وعرة على الطريق بين قريتي الزوية والمسحك 20 كم شمالي تكريت، ولدى حضور القوات الأمنية لإبطال مفعولها تعرضت لإطلاق نار كثيف من جهة جبل مكحول مما أدى إلى مقتل أربعة من رجال الشرطة بينهم عقيد وأربعة من عناصر الحشد العشائري، وجنديين اثنين، وإصابة ثمانية آخرين في حصيلة جديدة.

وأضاف العقيد البازي أن القوة أطلقت النار على الجهة التي تعرضت منها للهجوم، لكن المسلحين فروا في وديان جبل مكحول، موضحًا أنه جرى نقل القتلى إلى مستشفى بيجي تمهيدًا لتسليمهم إلى ذويهم.

ولم تفلح القوات العراقية بالسيطرة على منطقة مكحول بالرغم من العمليات العسكرية العديدة التي شنتها ضد الخلايا النائمة في الجبل وكان آخرها الأسبوع الماضي.

الجيش العراقي العراق بغداد محافظة صلاح الدين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 112318

    عدد المصابين

  • 101685

    عدد المتعافين

  • 6521

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57826045

    عدد المصابين

  • 40028573

    عدد المتعافين

  • 1375824

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خاص| أول تعليق من أشرف زكي على صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا