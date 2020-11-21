أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

مقتل 3 متمردين في باراجواي بعد اختطاف نائب الرئيس الأسبق

11:32 م السبت 21 نوفمبر 2020
مقتل 3 متمردين في باراجواي بعد اختطاف نائب الرئيس الأسبق

شرطة باراجواي

بوينس آيرس - (د ب أ)

قُتل ثلاثة متمردين مشتبه بهم، بالرصاص بينما تم نشر قوات أمن في شمال باراجواي، عقب اختطاف نائب الرئيس الأسبق أوسكار دينيس.

وقتل هؤلاء الأشخاص بالقرب من سيروج وازو، في مناوشات مع وحدة خاصة من القوات المسلحة والشرطة، حسبما أعلنت السلطات اليوم السبت.

وتوجه ممثلون للادعاء إلى المنطقة لتحديد هوية القتلى.

وفي مطلع سبتمبر، اختطف مقاتلون من منظمة حركة شعب باراجواي المتمردة وهى حركة للمسلحين الشيوعيين، دينيس وعامل من مزرعته بالقرب من قرية بيلا فيستا نورتي على الحدود مع البرازيل.

وتم إطلاق سراح العامل بعد ذلك، لكن لم يظهر أثر لنائب الرئيس الأسبق.

شرطة باراجواي بوينس آيرس باراجواي

الخبر التالى:

مصادر كويتية: نتابع نتائج لقاح فايزر تمهيدًا لاعتماده

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 112318

    عدد المصابين

  • 101685

    عدد المتعافين

  • 6521

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57826045

    عدد المصابين

  • 40028573

    عدد المتعافين

  • 1375824

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خاص| أول تعليق من أشرف زكي على صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا