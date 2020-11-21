تركيا تبدأ فرض حظر تجوال ليلي في عطلة نهاية الأسبوع

اسطنبول - (د ب أ)

بدأت تركيا اليوم السبت، فرض حظر تجوال ليلي في جميع أنحاء البلاد، وسط مخاوف من تزايد الإصابات بفيروس كورونا بشكل قد تعجز فيه الحكومة عن السيطرة على الجائحة، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكرت الأناضول، أن حظر التجوال سيطبق بدءا من الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد، في حين سيطبق الحظر يوم الأحد بدءا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين.

وكانت وزارة الداخلية التركية قالت في وقت سابق هذا الأسبوع، إن حظر التجوال الليلي لن يعطل سلاسل التوريد والإنتاج وسيتم إعفاء بعض العاملين في القطاعين العام والخاص من الذهاب للعمل.