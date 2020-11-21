القيادة الأمريكية: نشر قاذفات "بي-٥٢" في الشرق الأوسط لطمأنة الحلفاء
وكالات
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم السبت، نشر قاذفات من طراز "بي-٥٢" في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت العربية.
وذكرت القيادة الأمريكية أن الهدف من نشر قاذفات "بي-٥٢" في الشرق الأوسط، هو ردع أي اعتداء وطمأنة الحلفاء في المنطقة.
وأكدت القيادة أن طاقم القاذفة استعد لتنفيذ مهمة طويلة المدى في الشرق الأوسط، لردع اي اعتداء وطمأنة الحلفاء.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
112318
عدد المصابين
-
101685
عدد المتعافين
-
6521
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
57826045
عدد المصابين
-
40028573
عدد المتعافين
-
1375824
عدد الوفيات
إعلان