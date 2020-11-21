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القيادة الأمريكية: نشر قاذفات "بي-٥٢" في الشرق الأوسط لطمأنة الحلفاء

10:47 م السبت 21 نوفمبر 2020
القيادة الأمريكية: نشر قاذفات "بي-٥٢" في الشرق الأوسط لطمأنة الحلفاء

B-52

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم السبت، نشر قاذفات من طراز "بي-٥٢" في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت العربية.

وذكرت القيادة الأمريكية أن الهدف من نشر قاذفات "بي-٥٢" في الشرق الأوسط، هو ردع أي اعتداء وطمأنة الحلفاء في المنطقة.

وأكدت القيادة أن طاقم القاذفة استعد لتنفيذ مهمة طويلة المدى في الشرق الأوسط، لردع اي اعتداء وطمأنة الحلفاء.

قاذفات بي 52 الشرق الأوسط

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