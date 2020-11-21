القيادة الأمريكية: نشر قاذفات "بي-٥٢" في الشرق الأوسط لطمأنة الحلفاء

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم السبت، نشر قاذفات من طراز "بي-٥٢" في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت العربية.

وذكرت القيادة الأمريكية أن الهدف من نشر قاذفات "بي-٥٢" في الشرق الأوسط، هو ردع أي اعتداء وطمأنة الحلفاء في المنطقة.

وأكدت القيادة أن طاقم القاذفة استعد لتنفيذ مهمة طويلة المدى في الشرق الأوسط، لردع اي اعتداء وطمأنة الحلفاء.