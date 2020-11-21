السعودية تعلن تأييدها للتطبيع الكامل مع إسرائيل ولكن بشرط وحيد
وكالات:
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده تأيد التطبيع الكامل مع إسرائيل، ولكن بشروط.
وقال الوزير السعودي، في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم السبت إن "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة".
وكانت دول خليجية وعربية، الإمارات والبحرين والسودان، أعلنت مؤخرًا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتعزيز التعاون معها في عدة مجالات.
في المقابل، أبدت السلطة الفلسطينية رفضها لتلك الخطوة التي وصفتها بأنها "خيانة للقضية الفلسطينية".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
112318
عدد المصابين
-
101685
عدد المتعافين
-
6521
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
57826045
عدد المصابين
-
40028573
عدد المتعافين
-
1375824
عدد الوفيات
إعلان