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السعودية: واثقون من أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتبع سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي

09:52 م السبت 21 نوفمبر 2020
السعودية: واثقون من أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتبع سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

وكالات

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت إنه واثق من أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، ستتبع سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي وأن أي مناقشات معها ستؤدي إلى تعاون قوي.

وأضاف فرحان في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، في مقابلة افتراضية على هامش قمة مجموعة العشرين، أنه لا يرى أي مؤشر على أي تهديد للأمن الإقليمي خلال الفترة الانتقالية.

فيصل بن فرحان السعودية أمريكا جو بايدن

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