مسؤول تونسي: نسعى لتوفير 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا

تونس - (د ب أ)

قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم السبت، إن الحكومة تسعى لتوفير 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمجرد تسويقه بدءا من عام 2021.

وقال الوزير مهدي، إن تونس باعتبارها عضو في المؤسسة العالمية "كوفاك" تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، على توفير 4 ملايين جرعة على مدى سنتين، بحسب ما نقلت "إذاعة شمس اف ام" الخاصة.

وأضاف وزير الصحة التونسي: "لدى وزارة الصحة الإذن باقتناء الكميات المحددة".

وأوضح الوزير مهدي أنه سيتم خلال سنة 2021 تلقيح 2 مليون تونسي فيما سيتم تلقيح 2 مليون آخرين سنة 2022، من بين حوالي 11 مليون نسمة.

كما أشار وزير الصحة التونسي إلى أن هدف الوزارة في نهاية المطاف تلقيح 50 بالمائة من التونسيين.

ووجهت منظمة "أوكسفام" انتقادات للحكومة التونسية، بسبب تدني الموازنة المخصصة لقطاع الصحة العمومية حيث لا تتعدى 15 بالمئة من موازنة الدولة وفق ما ورد في تقرير للمنظمة.

وقالت "أوكسفام" إن تونس تعد من بين البلدان الأقل إنفاقا في مجال الصحة حيث صنفت بالمرتبة 146، أي بين أسوأ 13 دولة إذ أن ربع السكان لا يتمتعون بتغطية صحية شاملة ما يثير القلق بشأن الوضع الوبائي في البلاد.

وتسببت الموجة الثانية من وباء كورونا في تفشي سريع للفيروس في تونس في ظل نقص حاد في عدد الأسرة المخصصة لمرضى (كوفيد-19) في المستشفيات العمومية حيث بلغت نسبة استخدامها حسب آخر تحديث للوزارة 85 بالمئة.

وبلغ عدد الوفيات في تونس جراء الفيروس وفق آخر البيانات 2684.