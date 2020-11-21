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العراق: ثلاثة قتلى بينهم مدير مركز شرطة بهجوم مسلح في صلاح الدين

09:18 م السبت 21 نوفمبر 2020
العراق: ثلاثة قتلى بينهم مدير مركز شرطة بهجوم مسلح في صلاح الدين

الجيش العراقي

بغداد - (أ ش أ):
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت، بمقتل ثلاثة من القوات الأمنية بينهم مدير مركز شرطة، بهجوم مسلح في محافظة صلاح الدين وسط العراق.
وقال المصدر - في تصريح لقناة السومرية نيوز - إن عبوة ناسفة انفجرت على طريق الرابط بين قرية المسحك وناحية الزوية في صلاح الدين وأثناء انفجارها هرعت قوة من الجيش والحشد إلى المكان.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوات الأمن تعرضت لكمين أسفر عن مقتل ثلاثة منهم، بينهم مدير مركز شرطة قرية المسحك.

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الجيش العراقي العراق بغداد

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