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إسبانيا تطلق حملة دبلوماسية لحل أزمة الهجرة

08:21 م السبت 21 نوفمبر 2020
إسبانيا تطلق حملة دبلوماسية لحل أزمة الهجرة

أرانشا جونزاليس لايا

مدريد - (د ب أ)

تقوم الحكومة الإسبانية، بحملة دبلوماسية لحل أزمة الهجرة التي تتكشف في جزر الكناري، حيث من المتوقع أن تتوجه وزيرة الخارجية أرانشا جونزاليس لايا إلى السنغال، اليوم السبت، لمناقشة الأمر.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أرانتشا جونزاليس لايا، ستتفاوض مع الحكومة السنغالية بشأن تدابير الإسراع من وتيرة ترحيل المهاجرين إلى بلادهم، وتصعيب أمر مغادرتهم البلاد بشكل غير قانوني.

وتعد السنغال، بجانب المغرب، دولة رئيسية للمهاجرين الذين يصلون إلى جزر الكناري.

ووصل أكثر من 18 ألف شخص إلى تلك الجزر الإسبانية من أفريقيا خلال العام الجاري وحتى الآن، مما يشكل زيادة نسبتها 1000% في الأعداد، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. ووصل تسعة آلاف شخص خلال الأسابيع القلائل الماضية وحدها.

وتخطط الحكومة الإسبانية لإقامة مخيمات طوارئ لتستوعب سبعة آلاف مهاجر.

وكانت أرانتشا جوناليس لايا قد التقت بالمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، أنطونيو فيتورينو والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي أمس الجمعة في جنيف لمناقشة الأزمة.

إسبانيا أرانشا جونزاليس لايا الهجرة السنغال

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