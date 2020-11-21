الأردن يسجل 56 وفاة و3826 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 56 وفاة و3826 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2172، والإصابات إلى 178 ألفا و161 حالة.

وذكر بيان إعلامي أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت، أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 67 ألفا و636 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 210 حالات، فيما غادرت 130 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2133 حالة، منهم 427 حالة على أسرّة العناية المركزة، كما أن حالات الشفاء وصلت إلى 4519 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 108 آلاف و353 حالة.