إيران تدين الهجوم الصاروخي على العاصمة الأفغانية

طهران - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الهجوم الصاروخي على العاصمة الأفغانية، معلنة إصابة قذيفة صاروخية باحة السفارة الإيرانية في كابول ، وإلحاق خسائر جزئية بمنشآتها، حسبما أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية.

ورداً على أسئلة الصحفيين حول الأنباء المنتشرة بشأن تساقط عدة صواريخ على مدينة كابول ، بما في ذلك سقوط صاروخ على جزء من باحة السفارة الايرانية، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خطيب زاده أي عمل إرهابي يستهدف الشعب الأفغاني والأماكن المدنية، كما أعرب عن تعازيه لأفغانستان حكومة وشعبًا لا سيما أسر ضحايا هذا العمل الإرهابي.

وأضاف زاده، خلال هذا الهجوم الصاروخي الارهابي اليوم على مناطق مختلفة من مدينة كابول بما في ذلك المنطقة الدبلوماسية في هذه المدينة، سقطت قذيفة صاروخية داخل باحة السفارة الإيرانية في كابول حيث ألحقت أضرارًا جزئية ببعض منشآت ومعدات السفارة، ولحسن الحظ لم يتعرض موظفو سفارة بلادنا لأي خطر.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الهجوم الإرهابي هذا هو نموذج على الحرب بالوكالة وأعمال حلفاء أمريكا الإرهابيين في أفغانستان، محملاً أمريكا المسؤولية المباشرة عن ذلك الهجوم.

وكانت السفارة الايرانية في كابول قد قالت في بيان ان أحد الصواريخ التي اطلقت على كابول صباح اليوم السبت سقط في باحة السفارة، وأصابت عدة شظايا المبنى الرئيسي والنوافذ ومرافق ومعدات السفارة، ولحسن الحظ لم تقع إصابات وأن جميع موظفي السفارة في صحة جيدة.

وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف المنطقة الخضراء في كابول.

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أن ثمانية مدنيين على الأقل قتلوا بعد سقوط 24 قذيفة هاون في ست مناطق على الأقل للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول. وأضافت الوزارة أن 31 آخرين أصيبوا أيضا.

غير أن وزارة الصحة تحدثت عن خمس وفيات و51 مصابًا.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء في كابول هي مكان شديد التحصين حيث يمكن للدبلوماسيين التحرك فيه بأمان.