بوتين: موسكو مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتها

وكالات:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة لتوصيل اللقاح الروسي "سبوتنيك في"، إلى الدول المحتاجة للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد بوتين في كلمته خلال أعمال قمة مجموعة العشرين، المنعقدة اليوم السبت برئاسة السعودية، ونقلتها شبكة "روسيا اليوم"، على ضرورة ضمان وصول الجميع إلى اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين إن "التحديات التي واجهتها البشرية في عام 2020 غير مسبوقة والجائحة تسببت في أزمة اقتصادية نظامية لم يشهدها العالم منذ الكساد العظيم".

وتابع "يجب توفير لقاحات كورونا للجميع وروسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتها"، مضيفًا "سلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل".

وأردف "زيادة البطالة والفقر تمثل أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم"، لافتًا إلى أنه "على مجموعة العشرين التنحي عن السياسات الحمائية والعقوبات".

وتابع "تخصيص 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الأضرار الناجمة عن الجائحة أتاح لروسيا تفادي خسائر غير قابلة للمعالجة".

وقال إن "الولايات المتحدة أسهمت بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد العالمي".

بدأت أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين افتراضيا، اليوم.