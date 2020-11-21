الرئيس اللبناني يشدد على البحث عن السجناء الفارين

بيروت - (د ب أ):

طلب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي التشدد في البحث عن السجناء الفارين والقبض عليهم.

وأجرى الرئيس عون اتصالًا هاتفياً بوزير الداخلية الذي "أطلعه على تفاصيل فرار عدد من السجناء من سجن بعبدا صباح اليوم"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وطلب الرئيس عون من الوزير فهمي "التشدد في البحث عن السجناء الفارين والقبض عليهم، إضافة الى التحقيق في ظروف فرارهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد".

وكان فرّ صباح اليوم السبت 69 سجينا من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا شرق بيروت، وأوقفت القوى الأمنية 15 منهم ، فيما سلم 4 من بينهم أنفسهم وقتل خمسة من بينهم وجرح آخر في حادث سير.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني إنه في " صباح اليوم أقدم /69/ سجيناً على الفرار من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا".

وأشار البيان إلى أن "التحرّيات والاستقصاءات مكثّفة، ولا تزال عمليات البحث جارية لإلقاء القبض على باقي السجناء الفارّين، وعددهم، حتى ساعة صدور هذا البلاغ، /44/ فارّاً".

وتجري التحقيقات بملابسات الحادثة، بكل دقّة، بحسب البيان، بإشراف القضاء المختص.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين "الذين لديهم أي معلومة عن مكان تواجد أحد من الفارّين، الاتصال على رقم النجدة /112/، علماً بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقاً للقانون".