انفجارات كابول: السفارة الإيرانية تعلن سقوط قذيفة في باحتها.. ولا إصابات
طهران- (د ب أ):
أفادت السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابول، السبت، بسقوط أن قذيفة صاروخية أصابت مبنى السفارة دون وقوع إصابات.
وقال السفارة الإيرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن أحد الصواريخ التي أطلقت على كابول صباح اليوم سقط في باحة السفارة.
وأشارت إلى أن عدة شظايا أصابت المبنى الرئيسي والنوافذ ومرافق ومعدات السفارة، لافتة إلى عدم وقوهع إصابات وأن جميع موظفي السفارة في صحة جيدة.
وكانت العاصمة الأفغانية كابول قد تعرضت صباح اليوم، لقصف بالصواريخ.
وذكرت وزارة الصحة الأفغانية أن 5 مدنيين على الأقل قتلوا بعد سقوط 14 قذيفة هاون في أجزاء مختلفة من العاصمة الأفغانية كابول اليوم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
112318
عدد المصابين
-
101685
عدد المتعافين
-
6521
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
57145838
عدد المصابين
-
39664018
عدد المتعافين
-
1363730
عدد الوفيات
إعلان