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انفجارات كابول: السفارة الإيرانية تعلن سقوط قذيفة في باحتها.. ولا إصابات

10:24 ص السبت 21 نوفمبر 2020
انفجارات كابول: السفارة الإيرانية تعلن سقوط قذيفة في باحتها.. ولا إصابات

انفجار في كابول

طهران- (د ب أ):

أفادت السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابول، السبت، بسقوط أن قذيفة صاروخية أصابت مبنى السفارة دون وقوع إصابات.

وقال السفارة الإيرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن أحد الصواريخ التي أطلقت على كابول صباح اليوم سقط في باحة السفارة.

وأشارت إلى أن عدة شظايا أصابت المبنى الرئيسي والنوافذ ومرافق ومعدات السفارة، لافتة إلى عدم وقوهع إصابات وأن جميع موظفي السفارة في صحة جيدة.

وكانت العاصمة الأفغانية كابول قد تعرضت صباح اليوم، لقصف بالصواريخ.

وذكرت وزارة الصحة الأفغانية أن 5 مدنيين على الأقل قتلوا بعد سقوط 14 قذيفة هاون في أجزاء مختلفة من العاصمة الأفغانية كابول اليوم.

انفجارات كابول السفارة الإيرانية ايران قذيفة صاروخية

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