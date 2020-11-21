البرازيل تتخطى 6 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، وصول حصيلة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى أكثر من 6 ملايين حالة.

وذكرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 ملايين و20 ألفا و164 حالة، بعد تسجيل 38 ألفا و397 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ (كوفيد-19) إلى 168 ألفا و613 حالة، بعد وفاة 552 مصابا بالفيروس خلال اليوم الأخير.