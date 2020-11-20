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الاتحاد الأوروبي: توقيع عقد مع فايزر وبيونتيك بشأن لقاح كورونا

11:18 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
الاتحاد الأوروبي: توقيع عقد مع فايزر وبيونتيك بشأن لقاح كورونا

لقاح فايزر

بروكسل - (د ب أ):
قالت المفوضة الأوروبية للصحة والسلامة الغذائية ستيلا كيرياكيديس اليوم الجمعة إنه تم التوقيع على عقد من أجل الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيرياكيديس قولها إن هذا الاتفاق الخامس هو مرحلة مهمة أخرى من جهودنا من أجل أن نوفر لكل المواطنين سبيلا آمنا وفعالا للخروج من الجائحة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إننا وقعنا اتفاقنا الخامس مع منتج لقاحات، من أجل تأمين الحصول على واحد من أكثر اللقاحات الواعدة في المستقبل للأوروبيين.
وأضافت أنه بشكل عام، تم تأمين الحصول على 2ر1 مليار جرعة من اللقاح المرتقب حتى الآن.

لقاح فايزر لقاح بيونتيك فيروس كورونا

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