"عاش معزولا في قصره".. أوباما يكشف انطباعه عن مبارك في 2009

(وكالات):

استعرض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، انطباعه عن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في مذكراته التي تحمل عنوان "أرض الميعاد"، وذلك بعد مقابلته في عام 2009 بالقاهرة.

كتب أوباما أنه خرج بانطباع سيصبح مألوفًا جدًا في تعامله مع الحكام المستبدين المسنين قائلا: "يعيشون في عزلة في قصورهم، وكل تفاعل لهم يتم بوساطة موظفين جامدي المشاعر وخنوعين يحيطون بهم؛ لم يكونوا قادرين على التمييز بين مصالحهم الشخصية ومصالح شعوبهم"، بحسب ما نقلته "يورونيوز".

وقال أوباما إنه كان على دراية بالمخاطر عندما طالب مبارك علنًا بالتنحي عن السلطة، لكنه اعتقد أنه "لو كان شابًا مصريًا، لربما كان هناك بين المتظاهرين".

وأضاف أوباما: "قد لا أتمكن من منع الصين أو روسيا من سحق معارضيهما، لكن نظام مبارك تلقى مليارات الدولارات من دافعي الضرائب الأمريكيين؛ وبالنسبة لي فإن السماح لمتلقي تلك المساعدات، لشخص نسميه حليفًا، بارتكاب أعمال عنف وحشية ضد المتظاهرين السلميين، أمام أنظار العالم كله، كان ذلك خطًا لم أرغب في عبوره".