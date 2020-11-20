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التعاون الإسلامي ترد على فرنسا: حرية التعبير لا تعني الإساءة للأديان

01:54 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
التعاون الإسلامي ترد على فرنسا: حرية التعبير لا تعني الإساءة للأديان

منظمة التعاون الإسلامي

الرياض - أ ش أ

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن موقف المنظمة ثابت من حيث رفض التطرف والإرهاب والغلو وأن هذه الظاهرة لا دين لها ولا جنسية، مشدداً على أن حرية التعبير لا تعني الإساءة لأتباع الأديان أو الرموز الدينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه العثيمين من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي وفرنسا.

من جانبه .. أكد لودريان أن فرنسا تكن الاحترام للإسلام وأنها حريصة على دعم الحوار والتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.

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منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين إساءة الأديان فرنسا الإرهاب جان إيف لودريان

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