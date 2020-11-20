دعوة الأمريكيين إلى التخلي عن خطط السفر خلال عطلة عيد الشكر

واشنطن - (د ب أ):

دعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها المواطنين الأمريكيين يوم الخميس إلى البقاء في المنازل خلال عطلة عيد الشكر، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع كبير في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المعتاد أن يسافر ملايين الأمريكيين خلال عطلة عيد الشكر للقاء عائلاتهم وتناول وجبتهم التقليدية، وهو أمر من الواضح الآن أن الوباء سيغيره. وعطلة عيد الشكر يوم 26 نوفمبر.

وتأتي توصية المراكز الأمريكية في الوقت الذي جاءت فيه نتيجة اختبارات كورونا لمليون أمريكي إيجابية الأسبوع الماضي، حيث تشهد عدة ولايات في أنحاء البلاد موجة جديدة من إجراءات الإغلاق بسبب الوباء.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، الخميس، أن أكثر من 94% من سكان الولاية سيخضعون لحظر تجوال لمدة شهر من أجل وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وينطبق حظر التجوال على جميع الأعمال والتجمعات غير الضرورية في الولاية من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي في جميع المقاطعات التي تزداد فيها مخاوف انتشار فيروس كورونا لأعلى مستوى.

وقال نيوسوم في تغريدة عبر تويتر: "معا يمكننا تسطيح المنحنى مرة أخرى".

وذكرت ديبوارا بيركس، وهي مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض تتعامل مع استجابة الحكومة للجائحة، الخميس: "إنها حقا لحظة نريد فيها دعوة كل أمريكي لزيادة يقظته".

وأضافت: "في بعض الأحيان عندما نذهب لأماكن مغلقة ونكون مع الأصدقاء والعائلة، نفترض فقط أنه إذا كنت تبدو بحالة جيدة ، فأنت بخير"، مضيفة أن انتشار الفيروس بدون أعراض يمثل مصدر قلق كبير.

وتجاوز إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة 250 ألفا، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5ر11 مليون إصابة، وهو الأعلى في العالم.

وأصدرت المراكز الأمريكية توصيات للأشخاص الذين يقررون زيارة آخرين خلال عيد الشكر، وهي تشمل تناول الوجبات في الهواء الطلق وأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية قبل السفر.