أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة بكورونا في إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع

11:55 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة بكورونا في إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع

السلطات الصحية في إسبانيا

مدريد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأشارت بيانات لوزارة الصحة، أوردتها صحيفة الجارديان البريطانية، إلى أن عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد تجاوز 1.24 مليون حالة والوفيات 36257.
ومن بين 36257 من الوفيات 777 توفوا الأسبوع الماضي، ولا يزال أكثر من 19 ألف مريض تم تشخيصهم بـ "كوفيد-19" في المستشفيات؛ منهم 2650 مريضا في وحدات العناية المركزة.
ونظرًا للحالة الوبائية الصعبة في إسبانيا، بدأ العمل بحالة التأهب القصوى، التي تشمل حظر التجول ليلا، وفرض قيود على الحركة في مختلف المجتمعات المحلية والبلديات المتمتعة بالحكم الذاتي. وقد أدت التدابير الحكومية إلى اضطرابات في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد؛ بما في ذلك مدريد وبرشلونة.

هذا المحتوى من

إسبانيا وزارة الصحة الإسبانية مدريد

الخبر التالى:

‏ ماكرون تعليقا على حادث فيينا: بعد فرنسا دولة صديقة تتعرض للهجوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا