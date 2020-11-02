تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة بكورونا في إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع

مدريد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشارت بيانات لوزارة الصحة، أوردتها صحيفة الجارديان البريطانية، إلى أن عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد تجاوز 1.24 مليون حالة والوفيات 36257.

ومن بين 36257 من الوفيات 777 توفوا الأسبوع الماضي، ولا يزال أكثر من 19 ألف مريض تم تشخيصهم بـ "كوفيد-19" في المستشفيات؛ منهم 2650 مريضا في وحدات العناية المركزة.

ونظرًا للحالة الوبائية الصعبة في إسبانيا، بدأ العمل بحالة التأهب القصوى، التي تشمل حظر التجول ليلا، وفرض قيود على الحركة في مختلف المجتمعات المحلية والبلديات المتمتعة بالحكم الذاتي. وقد أدت التدابير الحكومية إلى اضطرابات في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد؛ بما في ذلك مدريد وبرشلونة.