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موقع تويتر يحدد عدة وسائل إعلام كمصادر لنتائج الانتخابات الأمريكية

07:05 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
موقع تويتر يحدد عدة وسائل إعلام كمصادر لنتائج الانتخابات الأمريكية

التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):
حدد موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي تويتر عددا من وسائل الإعلام الامريكية باعتبارها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات الأمريكية التي ستجرى غدا الثلاثاء.
وذكر موقع تويتر في رسالة نشرها اليوم الاثنين أن وسائل الإعلام التي يعتبرها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات هي شبكات أيه.بي.سي وسي.بي.إس نيوز وسي.إن.إن وفوكس نيوز وإن.بي.سي التلفزيونية إلى جانب وكالة أسوشيتد برس للأنباء وموقع ديسشن ديسك إتش كيو وهو تجمع يضم صحفيين ومحللين من العديد من وسائل الإعلام الأمريكية لمتابعة وتحليل أخبار الانتخابات.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن موقع تويتر سيعتبر أي نتيجة رسمية إذا أعلنها أحد مسؤولي الانتخابات في أي ولاية أو اثنتان على الأقل من وسائل الإعلام التي حددها.
يذكر أن موقع تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى تواجه ضغوطا قوية للحد من استخدامها في الترويج لأخبار أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية في إطار محاولات أطراف عديدة للتأثير على هذه الانتخابات بطرق غير قانونية.

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