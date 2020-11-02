إطلاق سراح ثلاثة من المشتبه بهم في هجوم نيس

باريس - (د ب أ):

أفرجت الشرطة الفرنسية عن ثلاثة مشتبه بهم اعتقلوا في أعقاب ما وصفته السلطات بهجوم لشخص إسلامى بسكين في كنيسة بمدينة نيس جنوب فرنسا خلف ثلاثة قتلى.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد عن مصادر قضائية قولها إنه تم الإفراج عن ثلاثة مشتبه بهم أعمارهم 47 و 35 و 33 عاما.

وكان الرجل البالغ من العمر 47 عامًا محتجزًا منذ يوم الخميس، يوم الهجوم على كنيسة وسط نيس. وتردد أن الرجلين الآخرين اعتقلا يوم الجمعة.

ولا يزال ثلاثة من المشتبه بهم قيد الاحتجاز لدى الشرطة بالإضافة إلى منفذ الهجوم المشتبه به.

وذكرت الوكالة إن من بينهم تونسي (29 عاما) اعتقل أمس السبت في جراس ، على بعد 25 كيلومترا من نيس.

ووجهت اتهامات إلى المتهم الرئيسي (21 عاما) وهو تونسي أيضًا، بإصابة مسؤول بالكنيسة وامرأتين في كنيسة نوتردام أثناء الهجوم.

ولا يزال المتهم الرئيسي في المستشفى بعد إطلاق النار عليه من جانب الشرطة في مكان الحادث ولا يزال في حالة صحية غير كافية لاستجوابه..