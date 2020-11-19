بايدن يحذر من "شتاء قاتم" في ظل تفشي كورونا في الولايات المتحدة
وكالات:
حذر المرشح الديمقراطي الفائز في الانتخابات الرئاسية، جوزيف بايدن، من أن تواجه الولايات المتحدة "شتاء قاتم"، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن حكام الولايات يتشاركون في وحدة المقصد والغاية للحد من تفشي وباء كورونا.
وأوضح أن الولايات المتحدة ستعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد لكورونا.
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