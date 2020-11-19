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السعودية تشارك في مناورات عسكرية في مصر

11:02 م الخميس 19 نوفمبر 2020
السعودية تشارك في مناورات عسكرية في مصر

علم السعودية

تشارك القوات المسلحة السعودية في التمرين المشترك (سيف العرب 2020)، المقام حالياً بقاعدة "محمد نجيب العسكرية" المصرية خلال المدة من 18-27 نوفمبر بمشاركة الإمارات ، والبحرين، والأردن، ومصر والتي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار وحماية حدود الدول المشاركة، ومكافحة الإرهاب .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء اليوم الخميس أن "تنفيذ التمرين يستمر عشرة أيام، حيث تختتم فعالياته 27 نوفمبر الحالي
ويهدف التمرين طبقا لـ"واس"، إلى "التدريب على أمن واستقرار وحماية حدود الدول المشاركة، ومكافحة الإرهاب، واكتساب الخبرات، وتطوير التدريب لقواتنا المسلحة، والتدريب ضمن التحالفات العسكرية من خلال التدريب على العمل المشترك، والتدريب على عمليات الحرب غير النظامية، وتدريب القادة والأركان على مهام القيادة والسيطرة".
وتأتي مشاركة القوات المسلحة السعودية في هذا التمرين ضمن الخطة التدريبية المتضمنة استمرار المشاركة في التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها، لتطوير التدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة واكتساب المهارات التدريبية.

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