رئيس مودرنا: سنحصل على تصريح مؤقت لتوزيع لقاح كورونا خلال أسابيع
وكالات:
أكد رئيس شركة مودرنا، "نوبار أفيان"، المصنعة للقاح ضد كورنا، أن شركته ستحصل على تصريح مؤقت لتوزيع اللقاح خلال أسابيع.
وقال "أفيان"، في تصريحات لفضائية العربية، إن "العام المقبل سنكون قادرين على توزيع 500 مليون جرعة من اللقاح".
وأعرب رئيس شركة مودرنا، عن سعادته بالتوصل إلى لقاح ضد كورونا، قائلًا إن "التوصل للقاح كورونا إنجاز كبير".
وتابع "تنفسنا الصعداء مع تطوير لقاح ضد كورونا".
وأعلنت شركة مودرنا منذ أيام، إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا ثبتت فعاليته بنسبة 94%.
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