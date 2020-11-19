ماكرون أهمية استئناف المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا لإعادة اللاجئين

وكالات:

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصالين عبر "فيديو كونفرنس"، بنظيره الأذري، ورئيس وزراء أرمينيا، وأكد على أهمية استئناف المفاوضات لتأمين عودة اللاجئين الفارين من قره باغ.

وقال بيان للإليزية، اليوم الخميس "ماكرون اتصل برئيس أذربيجان ثم برئيس الوزراء الأرميني وتطرق معهما لأوليات فرنسا بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير".

وأضاف البيان أن "ماكرون أكد خلال الاتصالين على ضرورة استئناف المفاوضات بين الطرفين بحسن نية من أجل حماية سكان قرة باغ وتأمين عودة آلاف من فروا من منازلهم في ظروف مناسبة".

وتابع البيان "ماكرون أكد على أهمية المساعدة الإنسانية التي تقدمها فرنسا وعلى عزم بلاده أن يتم اتخاذ إجراءات قوية من أجل حماية الإرث الديني والثقافي لهذه المنطقة".