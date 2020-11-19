دخول ملك النرويج وقرينته الحجر الصحي

أوسلو - (د ب أ):

دخل ملك النرويج هارالد الخامس 83 عاما، وزوجته الملكة سونيا 83 عاما، الحجر الصحي بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا داخل القصر الملكي.

وبحسب ما أعلنه القصر مساء اليوم الخميس، فإن السبب في ذلك يرجع إلى ثبوت إصابة موظف في القصر بعد مخالطته الملكة سونيا.

وأضاف القصر الملكي أن الملك وعقيلته لا تظهر عليهما أعراض، ونوه إلى أن برنامج هارالد وسونيا سيتم تعديله وفقا لظروف الحجر الذي دخل فيه 14 موظفا أيضا.