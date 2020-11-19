سوريا تدين "بأشد العبارات" زيارة بومبيو للجولان المحتل
وكالات:
نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في وزارة الخارجية أن دمشق تدين بأشد العبارات زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.
وأضاف المصدر أن "زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية".
وكان بومبيو شدد خلال زيارته الأولى من نوعها للمنطقة على تبعيتها لإسرائيل، وانتقد بشدة الدعوات الدولية لإعادة الجولان إلى سوريا.
الخبر التالى:كورونا في إسرائيل: الأركان يخضع للحجر الصحي
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
111009
عدد المصابين
-
101179
عدد المتعافين
-
6465
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
54972303
عدد المصابين
-
38241983
عدد المتعافين
-
1326791
عدد الوفيات
إعلان