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سوريا تدين "بأشد العبارات" زيارة بومبيو للجولان المحتل

07:48 م الخميس 19 نوفمبر 2020
سوريا تدين "بأشد العبارات" زيارة بومبيو للجولان المحتل

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وكالات:

نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في وزارة الخارجية أن دمشق تدين بأشد العبارات زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف المصدر أن "زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية".

وكان بومبيو شدد خلال زيارته الأولى من نوعها للمنطقة على تبعيتها لإسرائيل، وانتقد بشدة الدعوات الدولية لإعادة الجولان إلى سوريا.

مايك بومبيو سوريا الجولان

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