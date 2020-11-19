مباحثات أمنية روسية إسرائيلية حول الوضع في سوريا

وكالات:

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، الوضع في سوريا والتعاون في مكافحة كورونا، حسبما نقلت روسيا اليوم الاخبارية.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الأمن الروسي: "بحث نيقولاي باتروشيف مع مئير بن شبات، قضايا التعاون الروسي الإسرائيلي في مجال مكافحة عدوى كورونا والوضع في سوريا".