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الشرطة الأوغندية تعلن مقتل 16 شخصا بعد يومين من المظاهرات

06:54 م الخميس 19 نوفمبر 2020
الشرطة الأوغندية تعلن مقتل 16 شخصا بعد يومين من المظاهرات

الشرطة الاوغندية

كامبالا - (د ب أ):

قالت الشرطة الأوغندية، اليوم الخميس، إن 16 شخصا لقوا حتفهم على مدار ى يومين خلال المظاهرات في أوغندا، بعد اعتقال زعيم المعارضة بوبي واين الذي يتمتع بشعبية كبيرة.

واعتقلت الشرطة الشخصية المعارضة البارزة ونجم البوب بوبي واين خلال الحملة الانتخابية لانتخابات 2021 أمس الأربعاء، بزعم انتهاك قواعد كوفيد- 19 بشأن التجمعات العامة، واندلعت اشتباكات في كامبالا.

وقال نائب المتحدث باسم الشرطة باتريك أونيانجو إن "العدد الإجمالي للضحايا ارتفع من ثلاثة إلى 16 قتيلا. ما زلنا نحلل ونتلقى تقارير عن الضحايا".

وذكر في بيان صحفي أن عدد الجرحى بلغ الآن 65

وألقت الشرطة باللائمة على مؤيدي واين في الاضطرابات وقالت إنها ردت "بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وباستخدام خراطيم المياه والهراوات والرصاص الحي للسيطرة على المتظاهرين العنيفين".

وأفادت الشرطة باعتقال نحو 350 شخصا.

وقال جويل سينيوني المتحدث باسم حزب واين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المغني لا يزال رهن الاحتجاز اليوم الخميس ولم يتم السماح له بمقابلة محامييه.

الشرطة الأوغندية أوغندا مظاهرات

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