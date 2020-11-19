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ترامب: العثور على آلاف الأصوات الانتخابية غير المحسوبة في جورجيا

05:02 م الخميس 19 نوفمبر 2020
ترامب: العثور على آلاف الأصوات الانتخابية غير المحسوبة في جورجيا

دونالد ترامب

واشنطن- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه تم العثور على الآلاف من الأصوات الانتخابية غير المحسوبة في ولاية جورجيا، التي خسر فيها ترامب أمام منافسه الفائز بالانتخابات جو بايدن.

وكتب ترامب، في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه: "تم العثور على آلاف الأصوات غير المحسوبة في ولاية جورجيا". وأضاف "بعد إحصاء هذه الأصوات ستنقلب الأوضاع لصالح الجمهوريين، وبسرعة كبيرة".

وأعلن بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد"، بينما لم يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

هذا المحتوى من

Asha
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