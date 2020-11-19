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احتجاج نشطاء من "السلام الآن" على زيارة بومبيو لمستوطنة يهودية بالضفة الغربية

04:26 م الخميس 19 نوفمبر 2020
احتجاج نشطاء من "السلام الآن" على زيارة بومبيو لمستوطنة يهودية بالضفة الغربية

مايك بومبيو

تل أبيب (د ب أ):

احتج نشطاء من منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المعنية بمراقبة النشاط الاستيطاني ، على زيارة وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، لمستوطنة يهودية بالضفة الغربية.

ووقف النشطاء أمام مصنع النبيذ الذي زاره وزير الخارجية الامريكي، في وقت سابق اليوم الخميس، بمستوطنة "بساغوت" المقامة في مدينة البيرة بالضفة الغربية، ورفعوا لافتات حملت عبارات "على أمريكا أن توقف تقويض عملية السلام" و"لا يمكن التطبيع في الأراضي المحتلة".

ومن جانبها لم تعلق السفارة الأمريكية على الزيارة، كما لم يُسمح للصحافة بتغطيتها عن كثب، إلا أن نشطاء منظمة "السلام الآن" ووسائل الإعلام ومن بينها "إذاعة الجيش الإسرائيلي" ومحطات محلية أخرى، أكدوا الزيارة.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني أدان في وقت سابق اليوم زيارة بومبيو لمستوطنة "بساغوت"، واعتبر في بيان صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا)، أن هذه الزيارة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وتحدٍ أمريكي سافر لقرارات الشرعية الدولية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي ومنظمة "السلام الآن" أفادتا بأن الوزير بومبيو زار مستوطنة في الضفة الغربية، ليصبح أول وزير خارجية أمريكي يقوم بزيارة رسمية لمستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي الزيارة بعد عام من تحول جذري في سياسة الولايات المتحدة بشأن البناء الإسرائيلي في المنطقة، عندما أعلن بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكي الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي الولايات المتحدة

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