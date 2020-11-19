أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار ريال في الذكاء الاصطناعي

02:37 م الخميس 19 نوفمبر 2020
السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار ريال في الذكاء الاصطناعي

السعودية

الرياض - أ ش أ

كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبد الله بن شرف الغامدي، اليوم الخميس، أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار ريال في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.

وأضاف - في تصريحات له على هامش برنامج المركز الإعلامي لقمة "مجموعة العشرين"، أوردتها قناة "الإخبارية" السعودية - :"نستهدف تدريب 20 ألف مختص في الذكاء الاصطناعي حتى 2030".

وتابع: "المملكة ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة كورونا والذكاء الاصطناعي مصدر توفير ومصدر دخل إضافي يستحق الاستثمار".

هذا المحتوى من

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي السعودية الرياض عبد الله بن شرف الغامدي قمة مجموعة العشرين فيروس كورونا

الخبر التالى:

"نتائج مشجعة" لاختبار لقاح أكسفورد على كبار السن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:واردة بشدة.. "الصحة العالمية" تكشف إمكانية الإصابة بكورونا لمرة ثانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا