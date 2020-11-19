السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار ريال في الذكاء الاصطناعي

الرياض - أ ش أ

كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبد الله بن شرف الغامدي، اليوم الخميس، أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار ريال في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.

وأضاف - في تصريحات له على هامش برنامج المركز الإعلامي لقمة "مجموعة العشرين"، أوردتها قناة "الإخبارية" السعودية - :"نستهدف تدريب 20 ألف مختص في الذكاء الاصطناعي حتى 2030".

وتابع: "المملكة ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة كورونا والذكاء الاصطناعي مصدر توفير ومصدر دخل إضافي يستحق الاستثمار".